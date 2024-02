Bloquinho dos ‘Embalados’: Bebês prematuros usam fantasias de Carnaval e rede em hospital no Pará

Recém-nascidos são destaque no ‘Bloquinho Embalados’ do Materno-Infantil de Barcarena, no Pará — (Foto: Ascom/Hospital Materno-Infantil de Barcarena)

Utilização da rede faz parte de uma terapia chamada ‘Hammock’, que simula o ambiente intrauterino, auxiliando no desenvolvimento.

Bebês prematuros internados no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), na região do Baixo- Tocantins, no Pará, usaram fantasias, fizeram ensaio fotográfico e ainda passaram pela terapia Hammock, também conhecida como rede de posicionamento, neste Carnaval. A ação foi divulgada nesta quarta-feira (14).

As Unidades de Terapia Intensiva e de Cuidados Intermediários Neonatais foram adaptadas com uma decoração alusiva à festa e a terapeuta ocupacional, Maynara Sampaio, explica a adoção das pequenas redes.

“Faz parte do trabalho de humanização que é desenvolvido dentro do hospital Materno Infantil de Barcarena pela equipe multiprofissional. Em alusão à data comemorativa do Carnaval, realizamos o Bloquinho dos ‘Embalados do HMIB’ onde utilizamos o método Hammock, também conhecido como rede de posicionamento”, explicou Maynara.

O método proporciona inúmeros benefícios tanto para o desenvolvimento do recém-nascido, quanto para a saúde mental dos pais que permanecem juntos no processo de internação.

“Como os prematuros possuem imaturidade das vias inibitórias descendentes da dor, por causa da maturação incompleta do sistema nervoso central, a rede de posicionamento é uma estratégia de baixo custo, com base na teoria síncrono-ativa da organização neurocomportamental do recém-nascido, considerando que objetiva otimizar a interação do recém-nascidos com o ambiente e os subsistemas neurocomportamentais”, reforçou a fisioterapeuta do HMIB, Pamella Pantoja.

A profissional observa que essa intervenção simula o ambiente intrauterino por meio do posicionamento fisiológico e pelo pequeno balanço gerado nesse dispositivo com a ajuda dos movimentos corporais e respiratórios do próprio bebê.

“Fisiologicamente, isso pode impactar de maneira positiva no sistema autônomo, regulando os movimentos respiratórios e o ritmo cardíaco”, conclui.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena é uma unidade do governo do Pará, operacionalizado pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), por meio de contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade é referência para mães e bebês na região do Baixo Tocantins, que abrange 11 municípios.

Fonte: Por g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/15:01:01

