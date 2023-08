Bolsa Família: mais de 1,3 milhão de famílias serão contempladas em agosto no Pará

Cerca de R$ 14,25 bilhões serão transferidos às famílias pelo Governo Federal em todo Brasil – (Foto:Reprodução).

Mais de 2,57 milhões de famílias receberão o benefício com o valor médio de R$ 723,02 na região Norte

Cerca 1,34 milhão de famílias no Pará serão contempladas em agosto com o Bolsa Família, segundo dados do Governo Federal. Os pagamentos serão realizados a partir desta sexta-feira (18) e seguem até o dia 31, com base no final do Número de Identificação Social (NIS).

Ainda de acordo com o Governo, mais de 2,57 milhões de famílias receberão o benefício com o valor médio de R$ 723,02 na região Norte, o maior entre as cinco regiões brasileiras e a terceira região com maior número de contemplados.

Cerca de R$ 14,25 bilhões serão transferidos às famílias pelo Governo Federal em todo Brasil, um aumento de 1,55% em comparação aos repasses de julho. O valor médio do benefício é de R$ 686,04. O Bolsa Família teve um aumento de 1,15% no número de famílias atendidas em agosto na comparação com julho.

Agosto também será marcado pelo pagamento do Auxílio Gás, que terá um valor de R$ 108 e atenderá 5,63 milhões de famílias brasileiras. O total transferido para este benefício é de R$ 608,5 milhões e os pagamentos seguem o mesmo calendário do Bolsa Família.

Averiguação

No trabalho de averiguação de cadastros realizados pelo Governo Federal para garantir que estejam no programa efetivamente as famílias que realmente necessitam, 99,7 mil cancelamentos foram feitos. Por outro lado, 300 mil famílias foram incluídas no programa em agosto. Desde que o novo programa passou a vigorar, em março, já foram incluídas 1,6 milhão de famílias. Essa busca ficou ainda mais precisa com a integração de dados do Bolsa Família, em julho, ao Cadastro Nacional de Informações Social (CNIS). O sistema reúne mais de 80 bilhões de registros sobre renda, empregos com carteira assinada e benefícios do INSS.

Quem tem direito a receber o Bolsa Família?

Para poder receber o Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.320), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

O primeiro passo para receber o Bolsa Família é estar inscrito no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. Esse cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS. É preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor.

Mesmo inscrita no Cadastro Único, a família não passa a receber o Bolsa Família de imediato. Todos os meses, o programa identifica, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas e que começarão a receber o benefício.

Onde conseguir informações sobre o Bolsa Família?

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) oferece diversos canais de atendimento para os beneficiários do Bolsa Família. São eles:

– O telefone 121, do MDS – funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O atendimento eletrônico funciona todos os dias, 24 horas por dia;

– No ‘Fale Conosco’ do site www.mds.gov.br é possível encontrar link para registrar sua demanda pelo formulário eletrônico;

– O telefone 111, canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal com informações sobre o cartão e o saque do benefício;

– Aplicativo Bolsa Família, onde o responsável familiar pode consultar informações sobre seu benefício, tais como valor, situação e a data de pagamento do seu benefício.

Os canais para movimentação do dinheiro e consulta de informações permanecem os mesmos: aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

Calendário do Bolsa Família de Agosto de 2023

18 de agosto – Beneficiários com NIS de final 1

21 de agosto – Beneficiários com NIS de final 2

22 de agosto – Beneficiários com NIS de final 3

23 de agosto – Beneficiários com NIS de final 4

24 de agosto – Beneficiários com NIS de final 5

25 de agosto – Beneficiários com NIS de final 6

28 de agosto – Beneficiários com NIS de final 7

29 de agosto – Beneficiários com NIS de final 8

30 de agosto – Beneficiários com NIS de final 9

31 de agosto – Beneficiários com NIS de final 0

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2023/16:45:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...