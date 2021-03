Policiais militares apreendem explosivos e armas em Redenção

Durante a operação, um homem foi preso e conduzido à delegacia

Uma ação do 7º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de armas longas, explosivos, drogas e munições no município de Redenção, no sudeste paraense. Um homem foi preso. A operação ocorreu, na quinta-feira (17), e foi divulgada pela Polícia Militar neste sábado (20). Um homem relatou aos policiais ter tido a caminhonete e o celular roubados e pediu ajuda para localizá-los, já que o aparelho é rastreável. Próximo ao local apontado pelo rastro do celular, no bairro Setor Primavera, os policiais abordaram um casal e encontraram com o homem três papelotes de cocaína.

Durante buscas na área e na casa do suspeito, com o consentimento dele, foram encontrados, ainda, uma moto com registro de roubo, um aparelho celular semelhante ao relatado pelo denunciante e uma caminhonete escondida em uma área de mata localizada a 60 Km dali. A PM informou que, continuando as diligências, também localizou uma casa abandonada, onde foi apreendida uma grande quantidade de materiais ilícitos. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Redenção, para a qual também foram encaminhados os objetos encontrados.

Total de materiais apreendidos, segundo a Polícia Militar:

33 munições de calibres variados – entre elas, calibre .556

Uma carabina

Uma espingarda cartucheira, de fabricação caseira

Uma espingarda de pressão

Sete explosivos, conhecidos como “bananas de dinamites”

Seis espoletas

Quatro cordéis para dinamite, totalizando aproximadamente oito metros

Nove pinos, numerados do 0 ao 9, possivelmente para remarcar numeração de chassi e motor

Duas balanças de precisão

Um aparelho celular

Uma motocicleta

Uma caminhonete

Quatro tabletes de maconha, totalizando 1.139 gramas

Uma sacola contendo 731 gramas de substância semelhante a semente de cannabis sativa (sementes de maconha)

Uma sacola com 25 gramas de cocaína

Duas pedras de crack, pesando 486 gramas

Uma sacola com pó branco, pesando 440 gramas e

Três papelotes de cocaína

