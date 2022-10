Bolsonaro programa participar do Círio fluvial no sábado, em Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um deles foi o deputado federal paraense Joaquim Passarinho (PL), que é também vice-líder do governo na Câmara dos Deputados e foi reeleito no primeiro turno das eleições, no último domingo (1º). Passarinho é católico e deixou a sugestão para o presidente e a coordenação de campanha, que foi acatada.

Informações de fontes próximas da coordenação de campanha afirmam que Bolsonaro estava com o Círio de Nazaré “no radar” e tomou a decisão nesta quarta-feira, após ouvir aliados políticos no Estado.

Não foram divulgados maiores detalhes da agenda, mas, sabe-se que o desembarque do presidente está previsto para a noite de sexta-feira (7). Bolsonaro ficará na capital e participará da romaria fluvial no sábado pela manhã, retornando em seguida para Brasília.

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) estará em Belém para acompanhar o Círio Fluvial, no próximo sábado (8). A informação foi confirmada pela coordenação de campanha do partido.

