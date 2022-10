Dono de lava a jato é preso com 137 bananas de dinamite em Parauapebas

Segundo a PM, o material estava armazenado na área externa do lava a jato, acondicionado em dois sacos, em um tipo de depósito do estabelecimento, cuja porta estava aberta. (Foto:Reprodução/ Debate Carajás).

Todo o material apreendido somou 68,5 quilos

Um homem identificado como José Ildevan da Silva Vieira foi preso na tarde da última terça-feira (4) em posse de 137 bananas de dinamite que estavam armazenadas no lava a jato de sua propriedade, localizado na rua Gibraltar, bairro Vila Rica, em Parauapebas.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

A prisão de José Ildevan aconteceu após uma denúncia anônima feita à Polícia Militar de que haveria artefatos explosivos sendo armazenados em um lava a jato da rua Gibraltar. Uma equipe da corporação se deslocou até o endereço fornecido e fez uma busca, constatando a veracidade da informação. No local foram encontradas as 137 bananas de dinamite, cada uma pesando cerca de 500 gramas, totalizando 68,5 quilos do explosivo.

José Ildevan foi questionado pelos policiais a respeito do material. À polícia, o suspeito informou que, há cerca de um mês, alugou o estabelecimento para Welison Costa de Oliveira, que seria o verdadeiro responsável pela carga. Alguns minutos após a chegada da polícia ao lava a jato, Welison chegou ao estabelecimento e alegou que o material teria sido deixado por um amigo, cujo nome ele não quis revelar.

Aos policiais, Welison ainda teria informado que o material seria utilizado para detonação de barrancos em áreas de garimpos. Segundo a PM, o material estava armazenado na área externa do lava a jato, acondicionado em dois sacos, em uma espécie de depósito que ficava com a porta aberta, à vista de todos. (As informações são do site Debate Carajás).

