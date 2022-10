MPF abre vagas de estágio para alunos de graduação e pós-graduação no Pará; confira detalhes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

RG; CPF; Comprovante de matrícula e Histórico acadêmico, juntos num único arquivo. Para os candidatos do curso de Direito, o coeficiente de rendimento é informação obrigatória; Laudo médico (caso o candidato se inscreva como PcD); Termo de adesão ao sistema de cotas, conforme o caso. Em caso de minorias étnico raciais, juntar a autodeclaração e um dos documentos elencados nos itens 12.1, c e 12.1, c-1, em um único arquivo.

A íntegra do edital de seleção está disponível no site . Há reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras, de minorias étnicas, ou portadores de deficiência.

Estudantes universitários poderão se inscrever a partir desta quarta-feira (5) até às 19h do dia 14 de outubro para o processo seletivo para estágio do Ministério Público Federal (MPF) no Pará. A seleção é para alunos de graduação e pós-graduação.

As inscrições estão abertas no site oficial (Imagem Meramente Ilustrativa) — Foto: Jonathan Lins/g1

