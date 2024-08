Botafogo goleia Flamengo e volta à liderança do Brasileirão

Foto: Reprodução | O Botafogo não tomou conhecimento de um remendado Flamengo e venceu o clássico deste domingo (18) por 4 a 1 no Nilton Santos, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão

Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, duas vezes, fizeram os gols do Glorioso. O atacante Bruno Henrique foi o autor do solitário gol rubro-negro no confronto.

Com o resultado, o Alvinegro passa o Fortaleza na tabela e volta a liderar a competição, chegando a 46 pontos em 23 jogos. O Flamengo segue na terceira posição com 41 pontos em 22 duelos.

O início do clássico foi animador para o Botafogo, que abriu o placar aos 2 minutos. Após cruzamento de Marlon Freitas, Mateo Ponte cabeceou no canto de Rossi para deixar a equipe em vantagem no placar.

Além do gol sofrido, o Flamengo precisou lidar com a saída do uruguaio Arrascaeta, lesionado, dois minutos depois. A equipe de Tite encontrava dificuldades para criar jogadas, mas contou com o brilho de Bruno Henrique para deixar tudo igual no placar.

Aos 23, o atacante recebeu uma bola açucarada de Léo Ortiz, ganhou na corrida de Mateo Ponte e encobriu o goleiro John. O gol acordou o rubro-negro, que teve outras chances de perigo com Ayrton Lucas e Carlinhos.

A segunda etapa também teve gol alvinegro antes dos 10 minutos. O argentino Almada fez linda jogada e bateu forte. A bola desviou na zaga rubro-negra e sobrou para Igor Jesus deixar o Botafogo à frente.

O gol colocou mais ânimo ao clássico. Almada infernizava o setor defensivo do rubro-negro e voltou a assustar aos 12 minutos batendo no cantinho de Rossi. Dois minutos depois foi a vez do lateral Wesley soltar uma bomba e dar trabalho para o goleiro botafoguense.

O Botafogo empilhou lances desperdiçados no segundo tempo, com direito a pênalti perdido por Almada aos 21 minutos, defendido por Rossi, e Luiz Henrique crescendo para cima do adversário.

Com o jogo nas mãos, o Glorioso ainda teve tempo de marcar mais dois gols no Nilton Santos. Após cruzamento de Savarino, Matheus Martins apareceu livre para marcar o terceiro, aos 38. Nos acréscimos, Matheus Martins, novamente, tirou David Luiz da jogada para fazer o quarto gol e decretar a vitória incontestável do Botafogo sobre o rival.

Próximos jogos

As duas equipes voltam suas atenções para os jogos da volta das oitavas de final da Libertadores da América. O Botafogo pega o Palmeiras no Allianz, na quarta-feira (21), às 21h30, e tem a vantagem de 1 gol no duelo.

O Flamengo viaja até a altitude de La Paz para enfrentar o Bolívar na quinta-feira (22), às 21h30. No primeiro confronto, o rubro-negro levou a melhor e abriu dois gols no placar.

