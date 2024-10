Brasil assume presidência do Brics em 2025. Veja o que esperar

Foto: GettyImages | Temas em discussão no G20 também devem entrar na pauta do Brics, em 2025, sob presidência do Brasil.

Termina nesta quinta-feira (24/10) a 16ª Cúpula do Brics, que acontece em Kazan, na Rússia. Na ocasião, ocorre a passagem de bastão da presidência russa para o Brasil, que assumirá o comando do bloco em janeiro 2025. O mandato é de um ano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, durante discurso em sessão plenária de líderes, que o lema da presidência brasileira será “Fortalecendo a cooperação do sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável”.

Portanto, temas que já vêm sendo discutidos durante o G20, como a reforma de mecanismos de governança global e o desenvolvimento sustentável, estarão na agenda do bloco em 2025.

Lula ressaltou que a gestão vai focar na “luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países”.

Outro assunto que deve entrar na pauta é a criação de um sistema de pagamentos para transações comerciais entre países que compõem o bloco. A medida seria uma alternativa à dependência do dólar.

O tema também foi abordado no discurso de Lula à Cúpula do Brics. “Não se trata de substituir nossas moedas. Mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional”, defendeu o presidente.

As atividades do bloco sob a presidência brasileira devem se concentrar no primeiro semestre do próximo ano. Isso porque em 2025 o Brasil também sediará a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA).

Portanto, no segundo semestre, as atenções estarão voltadas à conferência do meio ambiente, um dos temas prioritários neste terceiro mandato de Lula.

A última vez que o Brasil ocupou a presidência do Brics foi em 2019, durante o mandato do então presidente, Jair Bolsonaro (PL).

