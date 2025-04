Mateus, da dupla Jorge e Mateus, não vai fazer show em Belém; saiba o motivo

Foto Reprodução| Apresentações em Santarém, Belém e Manaus seguem confirmadas, mas com uma mudança importante na formação da dupla.

O cantor Mateus, da dupla Jorge & Mateus, não estará presente nos shows que serão realizados nesta quinta-feira (24) em Santarém, na sexta-feira (25) em Belém e no sábado (26) em Manaus (AM). Segundo as produtoras responsáveis pela turnê 20 Anos da dupla Jorge & Mateus, o artista não participará por motivos de saúde.

Em fevereiro deste ano, Mateus foi submetido a uma cirurgia no joelho e, por orientação médica, precisará passar, com urgência, por um novo procedimento cirúrgico ainda na tarde desta quinta-feira, o que o impossibilita de se apresentar nos shows programados para este final de semana.

Os três shows estão mantidos e serão realizados pelo cantor Jorge, seguindo o cronograma previsto.

“Esperamos pela pronta recuperação do cantor Mateus e, se Deus quiser, em breve traremos boas notícias sobre seu estado de saúde. Agradecemos imensamente a compreensão, o carinho e o apoio de todos os fãs”, disseram as produtoras em comunicado. Os shows da turnê comemorativa de 20 anos de Jorge & Mateus são os últimos antes da pausa na agenda de shows da dupla.

Como pedir o dinheiro do ingresso de volta?

Para dúvidas ou solicitações de ressarcimento de ingressos, a Q2 Ingressos disponibiliza o seguinte canal de atendimento por WhatsApp: 0800 232 0800. A TEP Entretenimento e a Four Even, produtoras do show, informaram que os ingressos já validados nos shows não estarão aptos para ressarcimento. O período para solicitação de reembolso de ingressos não validados será de 28/04 até 09/05.

Fonte:O liberal

