Estudo aponta as 10 músicas que deixam as pessoas mais felizes; ouça

Foto: Reprodução | A lista inclui canções das bandas Queen e ABBA e de artistas como Cyndi Lauper e Bon Jovi.

O neurocientista holandês Jacob Jolij, da Universidade de Groningen, criou uma playlist com as músicas que têm o potencial de melhorar o humor das pessoas. A lista inclui canções das bandas Queen e ABBA e de artistas como Cyndi Lauper e Bon Jovi.

Todas as 10 músicas listadas pelo neurocientistas têm algo em comum: elas têm um ritmo entre 140 e 150 BPMs (batidas por minuto) — cerca de 20 vezes mais rápidas do que a média das músicas pop em geral.

Além disso, fatores como tom e letra da música também foram considerados para a criação da playlist. No geral, letras tidas como positivas, que falam sobre celebrações ou experiências românticas, são mais capazes de despertar bem-estar e alegria nos ouvintes.

Confira abaixo e ouça quais são as 10 músicas:

1 – Queen, Don’t Stop Me Now – https://youtu.be/HgzGwKwLmgM

2 – ABBA, Dancing Queen – https://youtu.be/xFrGuyw1V8s

3 – Beach Boys, Good Vibrations – https://youtu.be/apBWI6xrbLY

4 – Billy Joel, Uptown Girl – https://youtu.be/hCuMWrfXG4E

5 – Survivor, Eye of the Tiger – https://youtu.be/btPJPFnesV4

6 – The Monkees, I’m a Believer – https://youtu.be/4PQAqprjOuA

7 – Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun – https://youtu.be/PIb6AZdTr-A

8 – Bon Jovi, Livin’ on a Prayer – https://youtu.be/lDK9QqIzhwk

9 – Gloria Gaynor, I Will Survive – https://youtu.be/6dYWe1c3OyU

10 – Katrina and the Waves, Walking on Sunshine – https://youtu.be/iPUmE-tne5U

No entanto, segundo Jacob, apesar dos padrões observados, a maneira como o cérebro reage às músicas também depende do contexto social e de associações pessoais.

