Vídeo: Virginia abre o jogo sobre treta com Bruna Marquezine

A influenciadora falou sobre o assunto pela primeira vez e esclareceu o acontecido.

A influenciadora Virginia Fonseca fez os fãs ficarem apreensivos ao falar pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a atriz Bruna Marquezine durante a festa de aniversário de João Guilherme, realizada em fevereiro na Fazenda Talismã.

Em entrevista a Hugo Gloss, Virginia explicou o que realmente aconteceu e desmentiu boatos que circulam nas redes sociais. Ela destacou que Bruna é uma pessoa discreta e que, por isso, respeitou o desejo da atriz de não aparecer nas redes sociais.

“Eu juro que até hoje estou tentando entender o que aconteceu. Porque lá não aconteceu nada!”, afirmou a influenciadora, que tem mais de 53 milhões de seguidores na internet.

Ela explicou que, enquanto ela mesma costuma postar tudo, Bruna não gosta de expor sua vida nas redes. “Ela não gosta de postar, por que eu vou postar ela? Para que eu vou fazer isso com ela? Qual necessidade? Qual o intuito disso? Não tem porquê“, disse Virginia.

Expectativa dos fãs e a relação entre as duas

Muitos fãs esperavam uma foto das duas juntas, mas Virginia frisou que não faria isso apenas para “engajar”.

“É a expectativa dos outros. Por que eu vou virar pra ela e falar, ‘ah, Bruna, vamos fazer uma foto aqui só para engajar?’ Feiura. Pelo amor de Deus, né? Como é que você vira assim pra tirar uma foto com uma pessoa?“, questionou.

Ela ainda ressaltou que aquela foi a primeira vez que se viram e que, apesar de não terem se falado depois da festa, não descarta a possibilidade de se encontrarem novamente no futuro.

Virginia também defendeu Bruna Marquezine, pois afirmou que a atriz nunca pediu para não tirarem fotos dela, mas que é preciso ter senso e respeitar sua vontade de não aparecer nas redes.

“Só quem não tem senso que vai postar a menina“, declarou.

Confira a fala da influenciadora:

Virgínia falou sobre Bruna Marquezine na Fazenda Talismã. 🗣️ pic.twitter.com/oz7nG8IRtX — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) April 22, 2025

Na época da festa, portais especializados revelaram que Bruna Marquezine e Sasha Meneghel preferiram se afastar dos demais convidados e ficaram muito tempo dentro do quarto. Segundo fontes, João Guilherme pediu para que ninguém fotografasse ou filmasse as duas.

Bruna teria ficado desconfortável com a bebedeira descontrolada da família de João Guilherme, o que a fez se afastar para evitar qualquer conflito. O próprio João Guilherme compreendeu a situação.

