Inteligência artificial supera agrônomos em fazenda no Matopiba e revoluciona o agronegócio

Foto: Geo Sem Fronteiras | Inteligência artificial revoluciona o agronegócio na fazenda Serra do Ovo, superando engenheiros agrônomos e aumentando a produção de soja e milho.

A inteligência artificial (IA) tem demonstrado resultados superiores aos de engenheiros agrônomos no planejamento agrícola da fazenda Serra do Ovo, localizada em Santa Filomena (PI), no coração do Matopiba. A tecnologia otimizou a produção de soja e milho nos últimos dois anos.

A fazenda integra um conglomerado de cinco clusters agrícolas, totalizando 100 mil hectares arrendados e recentemente adquiridos pela SLC Agrícola por US$ 135 milhões (aproximadamente R$ 780 milhões). A aquisição incluiu máquinas e equipamentos.

O uso da IA no agronegócio tem crescido exponencialmente, visando reduzir perdas e aumentar a rentabilidade das lavouras. Estimativas do polo Sebrae Agro indicam que o mercado global de IA no setor agrícola saltará de US$ 1,7 bilhão em 2023 para US$ 4,7 bilhões em 2028.

Sistema retroalimentado otimiza a produção

Na fazenda Serra do Ovo, 4 mil hectares são dedicados à aplicação de IA, abrangendo desde o preparo do solo até a colheita. O sistema opera em 11 níveis, com análise da terra, monitoramento pluviométrico e controle de pragas e doenças, tudo atualizado em tempo real.

Christophe Akli, CEO da Sierentz Agro, ressaltou que o planejamento agrícola com IA superou o desempenho dos agrônomos em dois anos consecutivos. A IA consegue prever o aumento da produção de soja com base na aplicação otimizada de produtos, gerando um acréscimo de “alguns dólares” por hectare.

Conectividade impulsiona a inovação

Para viabilizar a operação em uma área extensa como a da fazenda, foram implementadas soluções de conectividade. A instalação de torres de telefonia móvel, em parceria com a TIM, garante a transmissão de dados das máquinas. A Case IH ofereceu as torres a produtores que investissem em pacotes de máquinas acima de R$ 15 milhões.

A tecnologia da Solinftec monitora e cuida de cada parte dos talhões, aprendendo e se adaptando às condições locais. A Case IH informa que toda a sua linha de produtos já sai de fábrica com tecnologia de conectividade, com foco no Matopiba, responsável por 10% da safra brasileira de grãos em 2023.

