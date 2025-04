Paciente diagnosticado com Mpox morre em Belém

Imagem de microscópio eletrônico mostra partículas do vírus da Mpox, em laranja, encontradas dentro de células infectadas, em verde. — Foto: NIAID

Morte foi confirmada nesta sexta-feira (25). De acordo com a prefeitura, o paciente foi atendido no Hospital Municipal Mário Pinotti.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou nesta sexta-feira (24) a morte de um paciente diagnosticado com Mpox (monkeypox), doença que ficou conhecida “varíola dos macacos”. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com a prefeitura da capital, o paciente foi atendido no Hospital Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14, onde recebeu assistência médica especializada e foi mantido em isolamento no Centro de Terapia Intensiva – CTI.

A gestão municipal informou que, após melhora clínica, o homem recebeu alta hospitalar com orientações e seguimento em unidade de referência. Posteriormente, no dia 22 de abril, ele deu entrada novamente no pronto socorro municipal com agravamento do estado de saúde, relacionado à evolução de comorbidades que já existiam e infecções.

Segundo a Sesma, foram adotadas todas as medidas clínicas e de isolamento recomendadas pelo próprio Ministério da Saúde, mas o homem morreu.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) comunicou que foi notificada sobre o caso, que segue em investigação pelas autoridades de saúde.

MPOX

A mpox é uma zoonose viral, ou seja, é transmitida entre pessoas e animais. A transmissão se dá, por exemplo, por contato próximo a fluidos corporais de uma pessoa contaminada ou por arranhões ou mordida do animal com a doença (entenda). Alguns dos sintomas são dor de cabeça, gânglios inchados e erupções na pele (veja detalhes).

A “‘varíola dos macacos”, como era então chamada essa doença, foi identificada pela primeira vez justamente em colônias de macacos, em 1958.

Hoje, porém, já sabemos que a infecção que recebeu o mais alto nível de alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) na última semana também pode ser transmitida por roedores, como esquilos, e outros mamíferos, como até mesmo o cão doméstico. Por isso a mudança de nome.

A doença é causada pelo vírus chamado MPXV (do inglês, monkeypox virus). Esse vírus pertence à família dos Orthopoxvirus, um dos maiores e mais resistentes vírus de DNA já conhecidos.

