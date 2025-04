Garimpeiro suspeito de matar colega de trabalho por ciúmes é preso ao procurar delegacia em Novo Progresso

(imagem ilustrativa/Reprodução) – O crime ocorreu no dia 19 de abril de 2025, no Garimpo Beira Rio, no km 170 da vicinal Marajoara, em Novo Progresso.

O garimpeiro J.V.D.A é apontado pela polícia do Pará (DEPOL/NP) autor do homicídio qualificado da vítima Elizeu Ferreira de Oliveira, motivado por ciúmes em disputa de mulher no momento que seguia para o barraco onde residia. Conforme relatos de testemunha, seguia com a vítima com destino ao barraco, quando o garimpeiro passou por ele e disparou com espingarda calibre 20 na cabeça do Elizeu que morreu no local. O investigado que cometeu o crime por volta das 17h45min do dia 19, fugiu para a mata. Outro garimpeiro que estava com a vitima ao perceber que o amigo foi morto fugiu para não ser atingido.

Conforme relatos de testemunha, J.V.D.A, tinha ciúmes de uma mulher de nome Ludmila que andava com a vítima.

Segundo Delegado Francisco Pinheiro Mendes, responsável pelo caso, após as diligências e constatar a morte da vítima, requereu pela prisão preventiva do acusado que estava foragido e foi determinada pela justiça.

J.V.D.A. nesta quinta-feira, 24 de abril se apresentou na delegacia de policia de Novo Progresso, na companhia de advogado, quando recebeu a voz de prisão e foi encaminhado para cadeia onde aguarda audiência de custodia que deve acontecer nesta sexta-feira (25). O cumprimento do mandado de prisão foi cumprida por policiais civis de Novo Progresso.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/09:30:51

