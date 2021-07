Brasil vence o Chile e avança à semifinal da Copa América

Nesta sexta-feira, o Brasil venceu o Chile por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final da Copa América. O gol da vitória da Seleção foi anotado por Paquetá, antes de Gabriel Jesus ser expulso por entrada dura. Agora, o time comandado por Tite terá pela frente o Peru pela semifinal do torneio continental.

O primeiro tempo não foi de grande emoção no Nilton Santos. Enquanto o Chile teve uma boa chance com Vargas, o Brasil chegou com Neymar, Danilo e Gabriel Jesus, mas só levou perigo para valer na última delas.

Por outro lado, a etapa final começou empolgante. Depois de sair do banco, Paquetá aproveitou bola viva dentro da área e abriu o placar para a Seleção. No lance seguinte, Jesus foi expulso ao acertar o pé no rosto de Mena. O Chile ensaiou uma pressão, mas parou em Ederson e no travessão.

A partida entre Brasil e Peru acontecerá na segunda-feira da semana que vem, às 20h, no Estádio Nilton Santos. Pelas quartas, os peruanos eliminaram o Paraguai, nos pênaltis.

O jogo – O primeiro tempo começou sonolento, com as duas equipes dividindo a posse de bola e não conseguindo levar perigo ao gol adversário. O Brasil assustou apenas aos 22 minutos, quando Neymar descolou belo lançamento para Firmino, que pegou torto na bola e mandou para fora.

Na sequência, Vargas foi lançado pela direita, balançou para cima de Thiago Silva e bateu firme, cruzado, para exigir defesa de Ederson. Depois, foi a vez de Danilo arriscar finalização de fora da área, mandando por cima do travessão.

Antes do intervalo, a Seleção ainda chegou mais uma vez. Neymar enfiou para Gabriel Jesus, que ganhou no corpo do zagueiro e finalizou de esquerda, obrigando Bravo a fazer importante defesa.

Logo na primeiro minuto do segundo tempo, o Brasil conseguiu abrir o placar no Nilton Santos. Paquetá, que havia entrado no lugar de Firmino no intervalo, aproveitou bate e rebate dentro da área e finalizou de direita para marcar. Logo em seguida, a Seleção se complicou na partida. Gabriel Jesus acertou o pé no rosto de Mena e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o time com um a menos.

O Chile chegou a balançar as redes com Vargas, mas havia impedimento na origem na jogada. Em jogada individual, Neymar levou dois marcadores e chutou para defesa de Bravo. No lance seguinte, Brereton cabeceou após cruzamento da esquerda e acertou o travessão, assustando Ederson.

O goleiro da Seleção voltou a trabalhar, espalmando finalização forte de Menezes. Ganhando tempo quando a bola parava, o Brasil conseguiu segurar o ímpeto chileno e garantiu a vaga na semifinal da Copa América.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Figueiredo/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...