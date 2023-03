Briga em cabaré termina com homem morto no sul do Pará

O acusado foi preso em flagrante por uma guarnição da polícia e está à disposição da justiça – (Foto:Ilustrativa).

A Polícia Militar da cidade de Cumaru do Norte, no sul do Pará, efetuou a prisão de um homem acusado de praticar um assassinato durante briga em cabaré.

De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu durante um desentendimento envolvendo dois homens que estavam tomando todas no “Cabaré do Gago”, na localidade conhecida como Projeto Cumaruzinho, que fica distante a cerca de 30 km da sede do município.

O desentendimento não ficou somente na discussão, pois os dois homens travaram luta corporal e um deles levou a pior, sofrendo vários golpes de faca pelo corpo.

A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde da cidade de Cumaru do Norte, sendo posteriormente encaminhada para o Hospital Regional de Redenção, onde não resistiu aos ferimentos vindo a óbito.

O comando do destacamento de Polícia Militar foi acionado e se dirigiu até o local, onde conseguiu obter informações sobre as características do acusado, que foi localizado e preso quando se preparava para fugir tentando pedir carona na saída da cidade.

O homem que não teve a identidade revelada pela polícia, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde após ser autuado pelo crime de homicídio, foi transferido para o presídio de Redenção, onde aguarda a decisão da Justiça.Com Informações Dinho Santos

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/03/2023/18:17:18 com informações do g1 Pará — Belém

