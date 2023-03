História da capoeira

O que é capoeira

A Capoeira é uma arte marcial brasileira que combina elementos de dança, acrobacia e artes marciais. A Capoeira é um movimento rápido e flexível que se assemelha a uma dança. Os principais elementos da Capoeira são pontapés, bloqueios e vários elementos acrobáticos, como flips e somersaultos. Uma parte importante da capoeira é um jogo onde dois praticantes se apresentam em duplas, tentando chutar um no outro ou esquivar-se um do outro.

A capoeira também tem um significado cultural para o povo brasileiro. É parte da identidade nacional do Brasil e é uma forma de expressar cultura e tradição. A capoeira também está associada à música, pois os praticantes tocam instrumentos musicais como o berimbau e o pandeiro.

Hoje a capoeira é praticada em todo o mundo e atrai pessoas de todas as idades e nacionalidades. É considerada uma das formas mais eficazes de autodefesa e um bom treinamento físico que ajuda a melhorar a coordenação e a flexibilidade.

Para ser o mais flexível possível, você precisa desenvolver não apenas seu corpo, mas também sua mente. E mais precisamente, atenção para antecipar os movimentos futuros de seu oponente. Um bom treino seria jogar brasil bingo.

História de origem e desenvolvimento

A Capoeira é uma arte marcial brasileira que tem uma história única. A arte teve origem na África e foi trazida ao Brasil como parte do tráfico de escravos nos séculos 16 a 19.

No Brasil, os escravos da África utilizavam a capoeira como um meio para se proteger e expressar sua cultura. Na época, os colonos portugueses proibiram qualquer expressão da cultura africana e os escravos brasileiros usavam a capoeira como arma oculta para escapar do castigo.

Com o tempo, a capoeira tornou-se popular entre o povo pobre do Brasil, que a utilizava para proteção e como forma de expressar sua identidade nacional. Ela se tornou um meio de protesto contra a discriminação social e econômica.

Na década de 1930, a capoeira foi proibida no Brasil pelo governo do ditador Getulio Vargas. As autoridades consideravam a disciplina demasiado perigosa e associada às pessoas marginalizadas. Na década de 1950, graças aos esforços dos mestres de capoeira brasileiros e seus alunos, ela foi oficialmente reconhecida novamente.

Hoje, a capoeira é um dos esportes mais famosos e populares do Brasil. É reconhecida como o esporte nacional do Brasil e atrai adeptos e praticantes de todo o mundo. A capoeira também tem sido tema de estudo de antropólogos e historiadores culturais.

Famoso capoeiri

Há muitos capoeiristas talentosos que são reconhecidos por sua habilidade e contribuição para o desenvolvimento desta arte marcial. Aqui está uma pequena lista de alguns dos mais notáveis mestres de capoeira. Cada um deles deixou sua marca na capoeira e trouxe algo especial para ela que tornou este tipo de arte mais rica e diversificada.

Mestre Bimba (Manuel dos Reis Machado) é um criador de capoeira, que fundou sua própria escola de capoeira em El Salvador no início do século 20.

Mestre Pastinha (Vicente Ferreira Pastinha) – criador da escola de capoeira na Bahia e fundador da Capoeira Angola.

Mestre Suassuna (Pedro Ferreira) – famoso músico e capoeiraista, que foi um dos primeiros a viajar pelo mundo ensinando capoeira.

Mestre Barrao (Nestor Capoeira) é um dos mais influentes capoeiraistas do mundo, autor de vários livros sobre capoeira.

Mestre Accordion (Jose de Ribamar Viana) é um famoso mestre e músico de capoeira. Ele foi um dos fundadores da Escola Regional de Capoeira.

Mestre Barraozinho – conhecido instrutor e músico de capoeira, ele escreveu vários livros e tutoriais sobre capoeira.

Mestre Camisa é um mestre de capoeira e fundador da Capoeira Abada.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/03/2023/07:34:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...