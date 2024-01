Briga entre vizinhas acaba em pedradas e facadas em Santarém

Mulheres discutiram e partiram para a agressão física. Elas foram feridas por pedradas e golpes de facão na região da cabeça.

Para muitas pessoas, a convivência com vizinhos pode ser uma experiência bastante turbulenta. No entanto, espera-se que mesmo que não exista uma boa relação interpessoal, pelo menos seja preservado o respeito mútuo.

Não foi isso que ocorreu entre duas vizinhas moradores do bairro Área Verde, em Santarém, no oeste do Pará. Elas discutiram e partiram para a agressão física, onde ambas acabaram feridas na região da cabeça. Os ferimentos foram provocados por pedradas e golpes de facão.

O caso teria acontecido no último sábado (13) e a Polícia Militar do Pará precisou ser acionada. De acordo com a PM, as duas mulheres se desentenderam e atacaram uma à outra. Uma delas foi ferida na cabeça a pedradas, enquanto a outra ficou com ferimentos provocados por golpes de facão.

Segundo informações de testemunhas da briga generalizada entre as duas mulheres, uma delas seria usuária de drogas, mas não souberam dizer os motivos pelos quais as duas foram às vias de fato.

Elas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santarém.

De acordo com a PM, apesar da briga com lesão corporal, nenhuma das duas mulheres ficou ferida com gravidade. Elas também não quiseram prestar depoimento ou registrar Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil do Pará.

