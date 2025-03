Cabo da policia militar tira a própria vida nesta manhã em Guarantã do Norte | MT

Foto: Reprodução | Primeiramente o site presta as mais profundas condolências a família e amigos de Jhonata Alvarenga.

Jhonata Alvarenga, conhecido pelo apelido de ”Fumacinha”, de 35 anos e Cabo da 13ª Companhia de Polícia Militar de Guarantã do Norte, perdeu a vida após ser atingido por um tiro na região da cabeça na manhã desta segunda-feira (17), aproximadamente às 8h20, em uma residência situada na Rua da Gávea, no Bairro Rio de Janeiro.

Inicialmente, a polícia civil investiga a possibilidade de suicídio. Ele foi encontrado com a perfuração próxima à orelha direita, com o projétil saindo pelo lado esquerdo da cabeça.

A equipe do 4º Núcleo do Corpo de Bombeiros Militar foi chamada para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o policial inconsciente e com hemorragia intensa na cabeça.

De imediato, a equipe fez a imobilização da vítima e iniciou o transporte para o hospital local.

Ao longo do percurso, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória, levando os bombeiros a iniciar as manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar.

Após ser encaminhada ao hospital, a vítima foi entregue aos cuidados da equipe médica, que prosseguiu com o atendimento; no entanto, o militar não conseguiu sobreviver aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.

O 15º Comando Regional da Polícia Militar emitiu uma nota de pesar:

É com profundo pesar que o 15º Comando Regional da Polícia Militar comunica o falecimento do CB PM Jhonata Alvarenga, aos 35 anos, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 17 de março. Em nome do TC PM Mota, comandante do 15º Comando Regional, deixamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de farda neste momento de dor, especialmente a esposa do militar, a CB PM Ana Cláudia. O CB PM Jhonata sempre se destacou pelo bom desempenho e dedicação em suas funções, atuando com compromisso e zelo na 13ª Companhia de Polícia de Guarantã do Norte. Neste momento difícil, nossos pensamentos e orações estão com todos que foram tocados por sua trajetória de serviço e humanidade. Que sua memória seja eternamente lembrada com respeito e gratidão.

Fonte: O Território e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/13:40:57

