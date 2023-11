(Foto>Reprodução) – Uma câmera de monitoramento registrou a execução de dois homens efetuada por criminosos que estavam em um veículo Corolla e chegaram atirando. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (19), em Sorriso (420 km de Cuiabá). A ação do bando durou menos de dois minutos.

Nas imagens, é possível ver o veículo se aproximando do local do crime, em um bar da cidade. Em seguida, ouve-se diversos disparos, momento em que algumas pessoas correm para dentro do estabelecimento para se esconder.

Na sequência, um dos criminosos desce do carro e vai para o bar, à procura dos alvos. Dentro do estabelecimento, ele efetua mais disparos. Enquanto isso, uma das vítimas sai do local e tenta fugir, mas é reconhecida pelo criminoso, que faz ao menos 10 disparos em sua direção.

Logo após, mais dois homens chegam e efetuam ainda mais disparos contra a vítima, que já está caída no chão. Fora do campo de visão da câmera, ouve-se mais barulhos de tiros e pessoas gritando “bora, bora”. Toda a ação durou menos de dois minutos.

Até o momento, nenhum dos responsáveis pelo crime foram localizados ou presos.

Câmera flagra execução de homens em bar de Sorriso no Mato Grosso – ma câmera de monitoramento registrou a execução de dois homens efetuada por criminosos que estavam em um veículo Corolla e chegaram atirando. Leia mais>https://t.co/gQxoBcW2hd pic.twitter.com/mI8JC5vsRC — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 20, 2023

Fonte: Folha Max/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/11/2023/08:14:00

