Caminhoneiro com uma perna só e sem Habilitação é pego na BR-163

Caminhão carregado de melancia tinha marchas manuais e uma série de irregularidades de trânsito – CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS.

Um motorista de 44 anos e sem uma perna foi flagrado dirigindo um caminhão sem adaptação nesta segunda-feira (11), na BR-163, em Campo Grande. O veículo foi alvo da abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no km 481, próximo à Uniderp Agrárias.

Ele foi parado durante a fiscalização por estar com as placas traseira e dianteira dobradas, para evitar a identificação do automóvel. De acordo com os policiais, ao solicitar a parada, o motorista avançou cerca de 100 metros à frente e não obedeceu ao sinal de retorno com a ré.

Quando desceu do veículo, foi constatado que o caminhoneiro não tinha uma das pernas e nem usava prótese. Por conta disso, não conseguia acionar a embreagem e engatar a ré ao mesmo tempo.

“Ele apresentou uma CNH categoria B e nós reparamos que ele também não tinha um dos membros inferiores, a perna esquerda, o que é bastante perigoso porque ele não tem capacidade de trocar as marchas em algumas situações. Não é um caminhão automático, é um caminhão manual”, explicou o policial rodoviário Tércio Baggio, responsável pela abordagem. – CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS

Outra série de irregularidades foram encontradas no caminhão que transportava melancia. De acordo com o motorista sem uma das pernas, o veículo tinha saído de São Paulo e já tinha percorrido mais de mil quilômetros em rodovias, com o objetivo de chegar em Rondonópolis, no Mato Grosso.

Ele estava com um passageiro habilitado na categoria D e informou à PRF que os dois se revezavam na direção. Após serem identificadas 11 infrações de trânsito e receber cinco multas administrativas que totalizaram R$ 2.670,65, a PRF decidiu liberar o veículo após o conserto das placas e do farol, a retirada da luz do para-brisa e da antena.

Os policiais levaram em consideração a carga perecível e o fato de ter outro motorista habilitado para assumir o veículo. O motorista sem perna terá um prazo de cinco dias para regularizar o veículo, sob pena de mais uma multa. Desta vez por desobediência, além de não conseguir licenciar o veículo novamente.

Fonte: Campo Grande News /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2023/09:36:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...