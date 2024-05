Mulher esfaqueia o ex-companheiro por não aceitar o fim do relacionamento, em Santarém; VÍDEO

(Foto:Reprodução) – Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (2), uma mulher acabou esfaqueando o braço do seu ex-companheiro identificado como Cesár Augusto. O caso aconteceu na Avenida Barão de São Nicolau localizado no bairro Uruará, em Santarém.

De acordo com o Sargento Silva do 2ª Batalhão de Missões Especiais (2º BME), a vítima informou que são ex e estão separados a cerca de 1 mês. A motivação do esfaqueamento seria porque que a mulher não aceita o fim do relacionamento.

“Teve um corte no braço e chegando aqui não quis proceder quanto a mesma. Ele ainda diz que gosta dela, é meio complicado”, disse o militar.

Um vídeo gravado no momento do ocorrido mostra o homem ferido e a mulher totalmente transtornada.

A mulher sofreu um ferimento na região do braço. Os dois foram levados primeiramente ao Pronto Socorro Municipal (PMS) para receberem os curativos necessários.

Na delegacia, como César Augusto não quis registrar o caso, ela acabou sendo liberada.

