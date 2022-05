Caminhoneiros abandonam carretas carregadas de manganês para fugir da PRF no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um dos condutores chegou a ser parado pelos agentes federais, mas fugiu do local, sendo alcançado cerca de 14 quilômetros de distância do posto da PRF.

Cerca de 800 toneladas do minério foram apreendidas, no último domingo (15), durante fiscalização da Polícia. A carga está avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Os motoristas de 10 carretas que transportavam manganês ilegalmente abandonaram os veículos após perceberem a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-155, em Marabá, sudeste do Pará. (As informações são do g1 Pará — Belém).

