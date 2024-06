Camionete capota e motorista morre dentro de grota no Pará

(Foto: Reprodução)- Antônio Marcos Ferreira da Cunha, 48 anos, perdeu a vida na noite de sábado (23) em Marabá, depois que a caminhonete que dirigia saiu da estrada e caiu, tombada, dentro de uma grota no final da Av. Manaus, para onde converge boa parte do esgoto do bairro Belo Horizonte. Acredita-se que o acidente tenha ocorrido por volta das 20 horas, e não há registro de testemunhas do fato. A primeira pessoa a perceber a ocorrência acionou o Corpo de Bombeiros que teve muito trabalho para conseguir retirar o corpo de Marcos já sem vida, por volta das 22 horas.

A vítima era um microempreendedor da área de marcenaria. A camionete, uma Chevrolet S-10 de cabine simples, estava emprestada a ele por um cliente ao qual Marcos começou a atender no sábado e voltaria a cuidar na mudança neste domingo. O veículo possui plotagem de uma empresa. O cliente em questão lamentou a ocorrência e ficou perplexo com a notícia do acidente e da morte de Marcos.

Aquela região é bastante conhecida pela existência de várias chácaras e bares à beira do Rio Itacaiúnas, que fica a menos de 200 metros do local do acidente. Não se sabe o que a vítima iria resolver naquele local. A movelaria dele fica em outro bairro, no Liberdade.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo da vítima ficou preso nas ferragens do carro e foi necessária a ação do Corpo de Bombeiros para removê-lo do veículo. Os profissionais que atuaram no resgate acreditam que Marcos tenha morrido afogado e não propriamente do acidente com o veículo. Além disto, também foi solicitada a perícia do local e a remoção do cadáver para a necropsia.

Na manhã deste domingo a caminhonete foi retirada da grota com a ajuda de um caminhão Munck e outra de reboque. Curiosos entre moradores do local estavam se queixando do perigo da passagem sobre a grota, que é bem estreita, além do fato de não existir uma galeria para manejo desse esgoto que corre a céu aberto e certamente tem como destino o Rio Itacaiúnas.

Fonte: Correio de Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2024/04:06:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...