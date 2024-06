Cabo da reserva da Polícia Militar morre após ser baleado em Belém

(Foto: Reprodução)– O cabo reformado da Polícia Militar (PM), identificado como Max André da Conceição Bentes, morreu na tarde de domingo (23/06) após ser baleado durante um atentado no bairro do Tapanã, em Belém. Conforme as informações preliminares da PM, o crime ocorreu na travessa Haroldo Veloso com rua Almirante Tamandaré. O militar da reserva chegou a ser socorrido, mas faleceu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci.

De acordo com testemunhas, o baleamento ocorreu por volta das 16h. A PM comunicou que um homem chegou em uma moto e atirou cerca de seis vezes contra o policial, mais conhecido como cabo André. O suspeito fugiu em seguida. Cabo André foi socorrido e levado para a UPA logo após ser baleado. Câmeras de segurança próximas ao local onde tudo ocorreu registraram o momento da fuga do suspeito, em uma motocicleta Honda Bros de cor branca. Ele usava camisa preta, calça jeans e estava de capacete, o que impedia a identificação.

O policial Max André já serviu no 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atende os bairros do Coqueiro e Tapanã. A Polícia Militar faz diligências na área para identificar e encontrar o suspeito.

SUBTENENTE

Este é o segundo atentado contra policiais reformados na Região Metropolitana de Belém (RMB) em apenas uma semana. No sábado da semana passada (15/06), O subtenente da reserva da Polícia Militar do Pará (PMPA), identificado pelo prenome César, foi morto a tiros em um supermercado, localizado na avenida Hélio Gueiros, bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

O subtenente, que também estava na reserva, foi baleado por uma arma de fogo dentro do estabelecimento comercial. A vítima atuou durante vários anos no 6º Batalhão de Polícia Militar (6°BPM) e estava trabalhando como segurança no supermercado para complementar a renda, local onde foi alvejado com tiros na cabeça.

No dia seguinte ao assassinato, as polícias Civil e Militar prenderam dois suspeitos do homicídio do subtenente César. Um dos criminosos foi encontrado em um condomínio localizado na rodovia Mário Covas. Ele já tem antecedentes criminais, pelo crime de roubo. Os presos foram apresentados na Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e encaminhados ao sistema penitenciário. A Polícia Civil continua com investigação para identificar a motivação e se há outros envolvidos no assassinato.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2024/03:54:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...