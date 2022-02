No Pará, Operação Octopus faz 125 prisões e apreende 32 kg de drogas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A operação Octopus, da Polícia Militar, prendeu 125 pessoas, entre elas, 39 foragidos no Pará. Doze armas de fogo e seis armas caseiras foram apreendidas, além de 32 kg de drogas. O balanço da ação foi divulgado nesta quarta-feira (2). (As informações são do G1 PA — Belém)

