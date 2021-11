Canditato morre durante teste físico da Polícia Militar, no Pará

Aelton Braga tinha 20 anos e cursava Direito na UFPA (Foto:Reprodução / Facebook)

Aelton Guimarães Braga Silva, de 20 anos, infartou após o exame e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu

Um candidato do concurso público da Polícia Militar morreu durante o Teste de Aptidão Física (TAF) da instituição, na manhã desta quinta-feira (4), em Belém. Aelton Guimarães Braga Silva, de 20 anos, infartou no Ginásio da Universidade Estadual do Pará (Uepa), na avenida João Paulo II, no bairro do Marco, local onde o exame de aptidão física estava sendo promovido.

O incidente ocorreu por volta das 10h da manhã e o jovem chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu e morreu em uma unidade hospitalar. Aelton cursava direito na Universidade Federal do Pará (UFPA) e já havia sido aprovado na etapa da prova de conhecimentos.

Acionada, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que o jovem “passou mal após concluir o Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao concurso público da Polícia Militar – cargo Praça, recebeu os primeiros socorros ainda no local de prova e foi encaminhado, consciente, para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. O candidato não resistiu e faleceu momentos após dar entrada na unidade de saúde”.

“A Seplad reitera que a execução do TAF é de responsabilidade da empresa organizadora do concurso público. A secretaria se solidariza neste delicado momento com os familiares e amigos do candidato”, diz ainda o trecho seguinte do comunicado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e com o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), empresa que promoveu o concurso, mas não recebeu retorno até o fechamento desta edição.

