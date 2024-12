Cantor de 73 anos inicia namoro com miss de 22 de MT

(Foto: Reprodução) – Relacionamento teve início após show

Amado Batista, de 73 anos, parece estar vivendo um novo capítulo em sua vida amorosa. O cantor foi visto em um momento de intimidade com Calita Franciele Miranda de Souza, Miss Mato Grosso Universe 2024, de 22 anos.

Amigos próximos garantem que eles estão apaixonados ao jornalista Leo Dias. Calita teria, inclusive, mudado sua rotina para conseguir ficar mais perto de Amado, que frequentemente viaja para fazer seus shows.

Uma foto que circula nas redes sociais mostra os dois de mãos dadas em um restaurante em Goiânia, gerando grande repercussão. Eles teriam começado a se relacionar em junho deste ano após o artista fazer um show em Campinápolis, pequena cidade do Mato Grosso na qual a jovem mora.

Fonte: METRÓPOLES – FOLHAMAX e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/16:08:35

