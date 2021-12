Capacitação: Sebrae abre inscrições para cursos gratuitos com certificado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Confira alguns cursos gratuitos ofertados pela Instituição: O Despertar do Empreendedorismo nas Escolas; Tecnologias para A Educação; Pilares da Gestão Escolar: Gestão Pedagógica; Atitudes Empreendedoras e Tipos de Empreendedorismo; Atualização em Empreendedorismo; Fundamentos Básicos para a Criação de Negócios; Modelagem Financeira para Startups; Jovem Empreendedor no Campo; Avaliação da Gestão na Propriedade Rural; Boas Práticas nos Serviços de Alimentação; Como Anunciar em Sites de Vendas.

A duração dos cursos é variável e a maioria oferece certificados digitais de conclusão gratuitos. Os interessados podem se inscrever através do site . Desde a sua fundação, o Sebrae tem como objetivo prestar serviço social na área de empreendedorismo no país, auxiliando e capacitando os cidadãos e oferecendo suporte para as pequenas empresas e microempreendedores individuais.

You May Also Like