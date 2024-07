Carga de mais de 19 toneladas de palmito é apreendida em Dom Eliseu

Fiscais da Sefa apreendem mais de 19 toneladas de palmito em Dom Eliseu — Foto: Agência Pará

Avaliada em R$ 44.840,90, a carga saiu de Afuá, no Marajó, com destino a Aparecida de Goiânia, no Estado de Goiás.

Uma carga de 19,8 toneladas de palmito foi apreendida no município de Dom Eliseu, sudeste do Pará. Segundo informações deste domingo (14), a mercadoria saiu do município de Afuá, no Arquipélago do Marajó, norte do Pará, com destino a Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Após início de fiscalização e entrega dos documentos fiscais, os servidores desconfiaram da operação e começaram as análises dos documentos fiscais, descobrindo que a empresa emitente da nota fiscal tinha sido excluída do Simples Nacional em 31/05 deste ano. Portanto, perdeu o direito de não recolher o imposto antecipado na saída. “Foi uma tentativa de burlar o Fisco, como se ainda fosse optante do Simples Nacional”, explicou o coordenador da unidade do Itinga, Gustavo Bozola.

A carga apreendida na última sexta-feira (12) foi avaliada em R$ 44.840,90. O Termo de Apreensão e Depósito (TAD) foi lavrado, no valor de 7.533,26. Após o pagamento, os fiscais liberaram a mercadoria.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2024/08:15:50

