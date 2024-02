Carnaval em Vigia, no Pará, tem distribuição de caipirinha preparada em caixa d’água; VÍDEO

Caixa de água é usada para produzir caipirinha no carnaval de Vigia, no Pará | Foto: TV Liberal/Reprodução — Moradores ficaram horas cortando e espremendo limões para distribuição nos blocos.

O carnaval em Vigia, no nordeste paraense, incluiu a distribuição de quase mil litros de caipirinha aos brincantes pelas ruas da cidade na tarde desta segunda-feira (12).

Para dar conta do volume, os moradores que organizam uma das festas na cidade usaram uma caixa d’água para preparar a bebida e misturar os ingredientes – veja no vídeo acima.

“Essa tradição é de anos. É árduo, mas gostoso”, conta o folião responsável por misturar os ingredientes por horas antes da festa. Ele precisou ficar em pé sobre uma bancada e usou um remo de barco para fazer a mistura. Outro morador, que ajudou na organização, contou que foram ao menos três horas cortando e espremendo limões – veja as entrevistas no vídeo mais abaixo.

A distribuição ocorre durante os blocos de carnaval “As Vigienses” e “Os Cabrasurdos”, que desfilam pelas estreitas ruas de Vigia há cerca de 40 anos.

No bloco “As Vigienses” apenas desfilam homens usando roupas femininas, enquanto no “Os Cabrasurdos” desfilam mulheres com vestes masculinas.

Muitos turistas também participam do carnaval na cidade, com a principal festa na praça central A cidade fica a 87 quilômetros de Belém.

ASSISTA O VÍDEO AQUI.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/08:09:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...