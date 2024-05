Carnavalesco é encontrado morto, deitado em rede na casa onde morava em Alenquer

Joaquim Sena (em destaque) e a casa onde morava no bairro Luanda, em Alenquer. Fotos: JC/Silvan Cardoso

Foi encontrado morto, com o corpo estado avançado de putrefação, o carnavalesco, folclorista, professor e dançarino alenquerense Joaquim Sena, de quase 80 anos. O artista morava sozinho numa residência na rua José Paes de Carvalho, no bairro Luanda, próximo à praça São Benedito, em Alenquer, oeste do Pará.

Seu corpo foi encontrado por volta de 16h30 desta terça (21), depois que os vizinhos estranharam que sua casa estivesse fechada há 3 dias, fato incomum. Arrombaram a porta da casa e encontraram o corpo em decomposição numa rede. A notícia comoveu a cidade, já que o carnavalesco era muito querido e respeitado em Alenquer.

Carnavais, quermeses, festivais

Joaquim Sena marcou gerações nos carnavais, quermesses, festivais folclóricos e tantos outros eventos culturais alenquerenses. Liderava a escola de samba Unidos da Luanda, memorável para muitos ximangos ao longo de muitos carnavais.

Mesmo com idade avançada, atuava fantasiado a caráter e em grupos de danças regionais, sempre sorridente e contagiando as pessoas próximas. Joaquim Sena se tornou um dos maiores ícones culturais da cidade de Alenquer. Era sempre procurado como fonte de pesquisa por professores e estudantes.

Causa desconhecida

Devido o estado de putrefação, o corpo do artista foi levado imediatamente para o cemitério Santa Maria, no bairro Luanda, onde foi sepultado por volta de 19h30, na presença de muitas pessoas, todas elas impactadas pelo ocorrido.

Possivelmente Joaquim Sena tenha falecido no domingo (19), quando não foi mais visto pelos vizinhos. A causa de sua morte ainda é desconhecida. ‎

