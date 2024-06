Como enviar mensagem de voz de reprodução única no WhatsApp — Foto: Darlan Helder/g1

Função, também disponível para imagens e vídeos, faz com que a pessoa do outro lado escute o áudio apenas uma vez, antes de ser apagado.

O WhatsApp começou a liberar o envio de mensagens de voz de reprodução única para mais pessoas no Brasil. O recurso permite que a pessoa que recebe o áudio o escute por apenas uma vez. Depois, ele é excluído da conversa.

A opção, também conhecida como “visualização única”, já estava disponível para fotos e vídeos desde 2021. Em todos os formatos, ela aumenta a privacidade de quem envia as mensagens porque impede que o conteúdo seja compartilhado com outras pessoas.

O envio de áudio de reprodução única está disponível tanto para usuários de Android como de iPhone (iOS). A forma de enviar é igual nos dois sistemas.

Veja:

Abra uma conversa ou grupo no WhatsApp e toque no ícone de microfone; Em seguida, deslize o ícone de microfone para cima. Essa ação ativará o modo mãos livres; Grave o áudio e, antes de enviar, toque no ícone redondo com o número “1” no canto direito para sinalizar a reprodução única; Por fim, toque no botão verde para enviar.

A pessoa do outro lado que receber a mensagem de voz ouvirá o arquivo apenas uma vez e não conseguirá reencaminhar para outro contato.

Segundo o WhatsApp, todos os conteúdos de visualização única são protegidos por criptografia de ponta a ponta, assim como as mensagens no formato tradicional.

