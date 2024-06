Suspeito desmatar em área de preservação ambiental era procurando há um ano pela PF é foi preso em Cachoeira da Serra

Delcesar Pegoretti, de 50 anos de idade, é madeireiro e esta sendo procurado há um ano pela PF; foi preso na comunidade de Cachoeira da Serra no município de Altamira no Pará. (Foto:Reprodução/PCPA)

Ele é Principal Suspeito de desmatar área maior que 600 campos de futebol a Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo.

O suspeito de desmatar 644,11 hectares de floresta nativa na Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, em 2019, foi preso na última segunda-feira (10), pela Polícia Civil do Pará, que recebeu informações da Polícia Federal. A reserva é uma Unidade de Conservação Federal, criada em 2005, e está localizada nos municípios de Altamira e Novo Progresso, região sudoeste do Estado.

A prisão de Delcesar Pegoretti, de 50 anos de idade, ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em junho de 2023, no município de Altamira. A área desmatada por ele corresponde a mais de 640 campos de futebol.

Segundo a Justiça Federal, a liberdade do suspeito coloca em risco os tramites do processo e as investigações em curso. O g1 tentou contato com o advogado de Pegoretti, mas não havia obtido retorno até a atualização mais recente desta reportagem.

O mandado de prisão também visa a garantia da ordem pública, uma vez que o suspeito tentava impedir, inclusive com destruição de pontes, o trabalho de fiscalização dos órgãos ambientais na área da reserva.

O suspeito estava em casa, no bairro Cachoeira da Serra, distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira. Segundo os policiais que participaram da operação, Delcesar não ofereceu nenhum tipo de resistência ao receber a voz de prisão.

Nesta terça-feira (11), Pegoretti passou por audiência de custódia virtual na Comarca de Novo Progresso. Na ocasião, a juíza de plantão, Soraya Muniz Calixto, destacou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão.

Na decisão a magistrada determinou a transferência imediata de Delcesar para a unidade prisional do município de Itaituba, que também fica no sudoeste paraense. A juíza ordenou que a prisão dele fosse comunicada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Área da Serra do Cachimbo registra desmatamento e criação de gado

No mesmo dia da prisão do madeireiro, o Governo do Pará anunciou que o estado apresentou uma redução de 29% nos alertas de desmatamento em maio, o maior registro na Amazônia Legal, segundo dados do INPE. Os dados do governo mostram que a redução se concentrou nos municípios incluídos no Decreto de Emergência Ambiental, entre eles, Altamira, onde estão Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra. Os números mostram que entre agosto de 2023 e maio de 2024, Altamira registrou 162 km² de área recoberta, representando uma redução de 58%.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações do G1PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2024/06:31:37

