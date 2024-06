Guia de compra das melhores tablets para trabalho e uso diário

(Foto: Reprodução/Pexels)- Em um mundo cada vez mais conectado e móvel, as tablets se tornaram ferramentas essenciais para profissionais de diferentes áreas. Se você está em busca da tablet perfeita, seja para trabalho ou uso diário, esta guia de compra é para você. Descubra os melhores modelos do mercado, entenda as principais características a considerar e confira nossas recomendações para fazer a escolha certa em 2024.

Melhores tablets para trabalhar em terreno

1. Os melhores modelos de tablets para trabalhar em mobilidade

No mercado atual, as opções são vastas, mas algumas se destacam quando o assunto é mobilidade e eficiência. Marcas como Apple, Xiaomi, Lenovo, Oukitel e Getac oferecem modelos que não só acompanham o ritmo acelerado dos profissionais, mas também oferecem a tecnologia necessária para um desempenho excepcional.

Apple iPad Pro

O iPad Pro da Apple é conhecido por seu poderoso chipset e excelente desempenho em tarefas multitarefa. Com uma tela de alta resolução e suporte ao lápis óptico, é ideal para designers, arquitetos e qualquer profissional que valorize precisão gráfica e fluidez no uso de aplicativos.

Xiaomi Mi Pad

Xiaomi vem conquistando o mercado com a Mi Pad, que oferece uma ótima relação custo-benefício. Com um sistema operativo eficiente e uma bateria de longa duração, é uma opção inteligente para o uso diário em ambientes de trabalho dinâmicos.

Lenovo Yoga Tab

A Lenovo oferece a Yoga Tab, que se destaca por sua versatilidade. Com uma bateria robusta e uma tela que se ajusta a diferentes modos de uso, é ideal para quem precisa de um melhor tablet com caneta tanto para entretenimento quanto para produtividade.

Oukitel e Getac Tablets Robustas

Para profissionais que trabalham em terreno, marcas como Oukitel e Getac se destacam com tablets robustas, desenhadas para resistir a condições adversas sem comprometer o desempenho.

2. Critérios a ter em conta ao escolher uma tablet para trabalho em terreno

Ao escolher uma tablet para o trabalho em terreno, é essencial considerar alguns critérios chave:

Desempenho

Uma boa tablet deve ter um processador capaz de lidar com múltiplas tarefas simultaneamente. Para isso, modelos com pelo menos 8 GB de RAM são recomendados.

Conectividade

A conectividade é essencial para quem trabalha em movimento. Verifique se a tablet tem opções de conectividade como Wi-Fi, 4G/5G e Bluetooth.

Tela e Portabilidade

A qualidade da tela é crucial, especialmente para trabalhos que exigem precisão visual. Tablets com telas de 10 a 12 polegadas costumam oferecer uma boa visualização sem comprometer a portabilidade.

Bateria

Uma longa duração de bateria é indispensável para trabalhar longe de tomadas. Procure por tablets com bateria que dure pelo menos 8 horas de uso intenso.

Sistema Operativo

Escolha um sistema operativo com o qual você se sinta confortável e que suporte todas as aplicações necessárias para o seu trabalho.

Acessórios

Acessórios como teclados destacáveis e lápis ópticos podem aumentar a funcionalidade da sua tablet.

Tablets e suas especificações

Tamanho e Peso

Para quem precisa de mobilidade, tablets com menos de 500 gramas são ideais. Modelos maiores podem oferecer uma experiência de usuário superior, mas podem ser menos portáteis e mais cansativos de segurar por longos períodos.

Resolução da Tela

Uma tela com alta resolução não só melhora a experiência visual, mas também pode ser crucial para trabalhos que exigem detalhes gráficos.

Armazenamento

Dependendo do uso, o armazenamento interno pode ser um fator decisivo. Para uso profissional, recomenda-se optar por tablets com pelo menos 128 GB de armazenamento.

Sistema Operacional

O sistema operacional deve ser escolhido com base na compatibilidade com as aplicações necessárias e a preferência pessoal. iOS, Android e Windows oferecem diferentes experiências e devem ser considerados cuidadosamente.

Preço

O preço varia consideravelmente entre os modelos e marcas. É importante encontrar um equilíbrio entre o que você precisa e quanto está disposto a investir em uma tablet.

Escolher a tablet certa requer uma análise cuidadosa das suas necessidades e do que cada modelo tem a oferecer. Leve em consideração o desempenho, a conectividade, a qualidade da tela, a duração da bateria, o sistema operativo e os acessórios ao fazer sua escolha. Com a seleção de 2024 e os critérios que destacamos, você está bem equipado para encontrar a tablet ideal para trabalho e uso diário.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2024/19:55:07

