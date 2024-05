Erika Januza esbanja beleza em biquíni fio-dental durante cruzeiro: ‘Navegando’

(Foto: Reprodução/Instagram)- Atriz está viajando com o marido em um cruzeiro com outras celebridades.

A atriz Erika Januza, de 39 anos, encantou seus seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira (23) ao compartilhar fotos de sua viagem de férias em um cruzeiro. Ostentando um biquíni fio dental rosa, a artista aproveitou o dia ensolarado para relaxar e admirar o mar de águas cristalinas.

“Navegando”, escreveu Erika na legenda da publicação, que ganhou elogios de seus seguidores. “Minha inspiração”, comentou um seguidor. “Maravilhosa”, disse outro. “Sempre linda”, completou mais um.

No dia anterior, a atriz já havia demonstrado sua empolgação com a viagem em um cruzeiro, confessando que nunca havia imaginado ter essa experiência. “Eu nunca havia me imaginado em um cruzeiro… e você? Já pensou?! Até vi uma baleia ontem! Ainda não superei (risos)! A experiência é inesquecível e viciante!”, escreveu Erika, que também compartilhou fotos de seus passeios durante a semana, incluindo uma visita à ilha de Cozumel, no México.

Erika Januza está aproveitando a viagem ao lado do produtor cultural e fundador do AfroReggae, José Júnior. Os dois ficaram noivos em setembro do ano passado, apenas dois meses após assumirem o relacionamento.

