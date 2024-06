VÍDEO: motorista atira em carro durante briga de trânsito

Motorista atira em carro durante briga de trânsito em Boituva (SP) — Foto: Reprodução/Redes sociais

Polícia Civil registrou ocorrência após imagens viralizarem nas redes sociais. Caso aconteceu em Boituva, interior de SP.

Um motorista armado ameaçou e depois atirou em direção aos ocupantes de outro carro durante uma briga de trânsito na Rodovia Castello Branco, em Boituva (SP), interior de São Paulo. O caso aconteceu na sexta-feira (14).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito dá três disparos: um na direção da passageira e dois no pneu do veículo (assista acima).

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio por motivo fútil com base nas imagens dos disparos, que viralizaram nas redes sociais.

As vítimas registraram a ocorrência na base da Polícia Rodoviária. Segundo a delegacia Seccional de Itapetininga, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Antes da ameaça e dos tiros, é possível ver o motorista de uma caminhonete modelo Hilux sendo “fechado” por um veículo Tracker na altura do quilômetro 110 da rodovia, por volta das 14h. Os dois veículos encostam. Em seguida, o motorista do primeiro carro diz para as crianças, que seriam os filhos, ficarem no veículo. “Fica aí crianças, não deixa descer as crianças”. O homem e a mulher descem e caminham em direção ao outro veículo.

Armado, o homem pede para a passageira abaixar o vidro do outro carro. Durante o ocorrido, é possível notar que a vítima está ao telefone com a Polícia Militar e é orientada a não abrir a janela do carro.

Como não é atendido, o homem dá um tiro em um dos pneus do veículo e, depois, dispara em direção à passageira. A bala acerta apenas o vidro da frente do carro e ninguém fica ferido. A seguir, o suspeito atira novamente contra o pneu do veículo.

Em outro momento, o suspeito aparece dando coronhadas com a arma na janela da passageira e questionando: “o que você quer, filho da p*? Tá feliz, seu filho da p*?”. Por fim, ele e a mulher voltam para o veículo.

A vítima chega a questionar se a outra mulher é policial e, quando ela diz que sim, pergunta se o suspeito estaria com a arma dela, mas não recebe resposta. No entanto, não há confirmação oficial sobre a mulher que aparece no vídeo ser policial.

A advogada Nayara Souza, informou que o casal, Gabrielle Gimenez e William Isodoro, seguia para Boituva quando teve o carro atingido na lateral por um motorista. O casal teria tentado contato com o outro veículo para checar os danos da batida, mas ele teria resistido e iniciado uma discussão.

Foram duas paradas segundo a advogada, na primeira, ainda no acostamento da rodovia o homem desceu armado e deu uma coronhada no vidro do passageiro. Na segunda parada, um pouco mais a frente o atirador desceu novamente com a arma em punho e atirou contra o carro. Ao todo foram cinco disparos, segundo a defesa com a intenção de atingir o casal.

A advogada disse que vai tomar as medidas cabíveis nas esferas cível e criminal e espera que o atirador seja preso e que arma seja apreendida.

O motorista que atirou foi identificado como Adriano Domingues da Costa e disse inicialmente que o motorista do outro carro atingiu a traseira da caminhonete e durante 40 minutos teria seguido o veículo ameaçando a família.

Ele disse ainda que estava com a esposa e os filhos no carro e que foram para o interior comemorar o aniversário de casamento. O motorista contou também que a família está em choque e que vai se pronunciar sobre o assunto em breve.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2024/11:33:46

