Carro de Ayrton Senna é colocado à venda; saiba quanto

Ayrton Senna dirigindo seu Honda NSX | Imagem: Reprodução/Auto Trader

O carro vermelho modelo Honda NSX 1991 está disponível para compra no site Auto Trader. Saiba mais sobre a história do veículo e sua importância na carreira do piloto.

Ayrton Senna é um dos maiores ídolos da história do Brasil. O piloto já foi considerado o maior herói do esporte nacional em algumas pesquisas e é cultuado mesmo muito tempo depois de sua morte, que vai completar 30 anos, em 1 de maio desse ano.

Um carro antigo que já foi posse do ídolo da Fórmula 1, está à venda no Reino Unido. O veículo é do modelo Honda NSX 1991.

O carro vermelho atualmente está sob posse de Robert McFagan, um fã de Ayrton Senna, e disponível para compra no site Auto Trader.

O preço do automóvel é 500 mil libras (aproximadamente R$ 3,2 milhões na cotação atual). O veículo teve somente dois donos (Senna e McFagan) e possui 62,9 mil km rodados.

Senna foi presenteado com o veículo pela Honda em 1991. O piloto mantinha este exemplar em sua residência em Algarve, Portugal. Ele permaneceu lá até 2013, quando McFagan o adquiriu.

Senna ajudou a popularizar o NSX. O brasileiro ajudou a desenvolver a primeira geração do modelo. Ele possuía outros dois exemplares do veículo da Honda, ambos pretos, e um está sob posse da família no Brasil.

O NSX vermelho aparece no documentário Racing in my Blood, lançado em 1992. O mesmo veículo foi levado para Ímola em 2019, durante homenagem pelos 25 anos da morte de Senna, e pilotado por Giancarlo Minardi, ex-piloto e fundador da antiga escuderia Minardi.

“Tem sido um enorme prazer possuir o que é um dos carros mais famosos que pertenceu a uma verdadeira lenda do esporte, e a emoção de dirigir um carro de Senna nunca vai embora”, disse McFagan, atual dono do carro, ao jornal The Sun.

