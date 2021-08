Carro de fisioterapeuta é alvejado com tiros em Itaituba

Ninguém foi ferido, mas vítima leva susto com a situação

A madrugada de sábado (14) foi assustadora para um fisioterapeuta de 40 anos de idade no Município de Itaituba, no Sudoeste do Pará: o carro dele foi alvejado com três tiros. Como a própria vítima relatou, o veículo encontrava-se na garagem de casa e levou três tiros. Não houve pessoas feridas na situação.

Por volta das 3 horas da madrugada, o homem ouviu disparos de arma de fogo, e ao levantar na manhã de sábado acabou encontrando projétil disparado justamente na garagem da casa. Foi quando percebeu que seu Chevroçet Onix estava com três buracos de tiros na lataria. O dono do carro não consegue encontrar razão para tamanha violência, porque, como disse, não tem inimizade com ninguém, nunca teve discussão com alguma pessoa e não deve nada para ninguém. O homem atua em clínica particular e como professor em faculdade em Itaituba.

Um Boletim de Ocorrência foi providenciado na Delegacia de Polícia com o teor de ameaça. Imagens de câmeras de segurança próximos a residência da vítima, na avenida dos Buritis, no bairro Jardim América, devem ajudar na investigação. Um vídeo com imagens do local do ocorrido mostram um carro branco em baixa velocidade ligando e desligando o farol. Segundo acredita a vítima, o autor dos disparos teria descido do carro na frente da casa para atingir o veículo na garagem.

(Com informações do Portal Giro)16.08.21

