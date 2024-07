Carros avaliados em mais de R$ 1 milhão são apreendidos após perseguição policial no PA

Veículos estavam em caminhão-cegonha. — Foto: Sefa PA

Caso ocorreu na PA-447, no sudeste do estado.

Fiscais apreenderam quatro carros avaliados em R$ 1.156.052,86, após uma perseguição policial ao caminhão-cegonha que transportava os veículos.

O caso ocorreu no km 15 da PA-447, em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará, e foi confirmado nesta terça-feira (2) pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), responsável pela fiscalização na área.

Segundo os agentes, o motorista do caminhão-cegonha não obedeceu à ordem de parada e foi perseguido pelas viaturas da Polícia Militar (PM) e da Sefa e, em seguida, conduzido de volta ao posto fiscal.

“O veículo trazia vários carros, de vários lugares do país, como Brasília, Goiânia e Betim, e tinha como destino Marabá, no sudeste paraense”, pontuou o coordenador da unidade Sefa, Cicinato Oliveira.

De acordo com o órgão, o condutor apresentou a documentação dos veículos com destino a várias pessoas jurídicas de outros estados, com notas fiscais que informavam a saída e origem da carga sendo Minas Gerais.

Após a verificação dos documentos foi constatado pelos fiscais no sistema ‘Conhecimento de Transporte’ que o verdadeiro destinatário da mercadoria era uma pessoa jurídica do Pará, em Marabá. Também foi verificado que todos os veículos eram novos.

Os agentes entenderam que houve uma tentativa de internalização dos veículos no estado sem o devido recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) diferencial de alíquota (Difal).

“Além disso, ficou provado que houve quebra de trânsito, quando a nota fiscal informa um local de entrega e a mercadoria é levada para outro lugar”, completou o fiscal de receitas estaduais.

Segundo a Sefa, foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 145.662,66.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2024/17:22:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...