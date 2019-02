Casal é preso com meia tonelada de drogas que seria levada para Cuiabá

(foto: assessoria)- Os cerca de 560 quilos de maconha foram apreendidos em uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso do Sul, ontem, na BR-163, em Coxim (MS). A droga estava em um GM Onix preto, com placas de Osasco (SP), ocupado por um casal que foi preso em flagrante.

A abordagem ocorreu após troca de informações entre a DRE-MT e a PRF-MS sobre um veículo que estaria se deslocando para cidade de Ponta Porã (MS), com destino a Cuiabá, transportando grande quantidade de drogas. As equipes realizaram a abordagem do veículo e encontraram a droga no porta-malas.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, no momento em que foi parado pelos policiais, o condutor desembarcou do veículo, já com as mãos erguidas em sinal de rendição. Diante da solicitação policial, o suspeito abriu o veículo, onde estavam acondicionados os tabletes de maconha.

O casal, juntamente ao material apreendido, foi encaminhado à delegacia de Polícia de Coxim (MS), onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

