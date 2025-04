Casal é resgatado após três dias desaparecido em área de mata no interior do AM

Casal que desapareceu após entrar em área de mata no interior do AM é encontrado após três dias de buscas. — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Eles desapareceram no último domingo (13) e foram encontrados por moradores em uma área de mata no município de Rio Preto da Eva.

O casal Josivan de Oliveira Cristino, de 28 anos, e Thayanne Vasconcelos Moura, de 34, que estava desaparecido desde domingo (13), foi encontrado nesta quinta-feira (17) em uma área de mata em Rio Preto da Eva, a 57 km de Manaus.

Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros com apoio do helicóptero do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em um ramal da zona rural do município.

Segundo os bombeiros, o casal estava abrigado na casa de um morador no Ramal ZF-8, próximo à Cachoeira. Os próprios moradores sinalizaram a presença dos dois, permitindo o resgate.

Josivan e Thayanne foram levados para uma unidade de saúde da cidade para avaliação médica. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles, nem sobre o que teria causado o desaparecimento.

Nas redes sociais, uma irmã de Josivan publicou uma mensagem em nome da família.

“A família gostaria de expressar sua imensa gratidão por todo o apoio recebido durante este momento delicado. Estamos muito felizes que tudo tenha terminado bem e agradecemos, de coração, à imprensa pelo suporte prestado, especialmente aos verdadeiros guerreiros que estiveram na mata, e ao nosso pai, que liderou com coragem e determinação as buscas”, escreveu.

Ela também agradeceu “a todos que contribuíram direta ou indiretamente — cada gesto fez a diferença” e disse que, neste momento, a família vai se resguardar para comemorar em intimidade. Caso o casal se sinta confortável, poderá conversar com a imprensa futuramente.

O caso é investigado pela 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva.

