Castanhal recebe festival internacional de cinema

Olhar film festival chega a Castanhal nesta terça-feira — Foto: Bianca Araújo/Reprodução

Programação é gratuita vai até sexta-feira, 26. ‘Olhar Film Festival’ chega a cidade no nordeste paraense após passar por outras da Amazônia.

Castanhal recebe esta semana o Olhar Film Festival. Produções locais e internacionais serão exibidas de graça no Sesc da cidade e também pela internet desta terça-feira (23) até sexta-feira (26). Haverá ainda rodas de conversas.

O festival internacional percorre diferentes cidades da Amazônia a cada dois meses. A primeira edição foi em fevereiro, em Santarém.

Para esta 2ª edição, a curadoria do evento selecionou mais de 50 filmes internacionais e nacionais, com um destaque especial para trabalhos produzidos na cidade de Castanhal, onde o evento será sediado.

Entre os filmes escolhidos estão “A Última Maria” e “Do que Sinto Saudade”, do diretor Edivaldo Moura. Os curtas-metragens resgatam a história da “Cidade Modelo”, por meio de memórias vividas por importantes personagens que acompanharam o desenvolvimento do município paraense.

“A Última Maria e Do que Sinto Saudade, são curtas que apresentam diferentes memórias sobre a história do município de Castanhal. E apresentar essas produções em uma mostra internacional representa, sobretudo, a valorização da nossa identidade e do nosso cinema local”, informou Moura.

Para a organização, o evento provoca novos diálogos entre produtores de audiovisual, além de promover a Amazônia como um importante polo de produção e consumo cinematográfico, como destaca Victor Rosalino, diretor do festival.

“Acreditamos que ter seis edições no decorrer de um ano potencializará todas as trocas culturais que este tipo de evento pode oferecer. Queremos diminuir todo tipo de fronteira que possa existir por meio de distância, situação financeira e idioma, exibindo filmes de todos os continentes de forma acessível tanto para os moradores das cidades que sediarão o evento quanto para aqueles que não acompanharão presencialmente”, explica Rosalino.

O Olhar Film Festival contará com mais quatro edições, até o final de 2023. O evento também reserva espaço para premiações dos melhores trabalhos: o Prêmio do Júri e o Prêmio Olhar são os destaques, cada um no valor de R$1.000,00.

2ª edição do Olhar Film Festival

Quando? 23 a 26 de maio de 2023

Onde? Sesc Castanhal – Av. Barão do Rio Branco, 10 – Bairro Nova Olinda – Castanhal/Pará

Hora? 15 às 21h

Quanto? Entrada gratuita.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/05/2023/17:20:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...