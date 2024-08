Caubói de SP desbanca mexicano, vence Rodeio Internacional e conquista dupla fivela em Barretos

Everton Natan da Silva, de Viradouro (SP), vence o Rodeio Internacional de Barretos na Festa do Peão 2024 — Foto: Érico Andrade/g1

Everton Natan Silva, de Viradouro (SP), venceu o líder Álvaro Aguillar na última montaria na noite deste domingo (25). Competidor já tinha conquistado a Liga Nacional no sábado (24) na Festa do Peão.

Everton Natan Silva venceu a 31ª edição do Rodeio Internacional da Festa do Peão de Barretos (SP) na noite deste domingo (25). Mais uma vez, um competidor de outro país ameaçou quebrar a hegemonia dos brasileiros na prova. O mexicano Álvaro Aguillar, de La Punta Jalisco, chegou como favorito à final, mas caiu na última montaria.

Com o resultado, Everton conquistou dupla fivela na 69ª Festa do Peão de Barretos. No sábado (24), ele já tinha conquistado o título da temporada 2023/2024 da Liga Nacional de Rodeio em Barretos, desbancando 35 competidores.

A primeira e única vez que um competidor de outro país venceu a prova foi em 1993, com o americano Tuff Hedeman. Em 2023, o americano Andrew Alvidrez por pouco não conquistou o título da competição. Alvidrez deu trabalho aos brasileiros e acabou derrotado na última montaria por Warley Oliveira, de Aparecida do Taboado (MS).

Nas últimas décadas, o que se viu foi uma trajetória bem-sucedida de brasileiros competindo nos principais rodeios nos EUA e conquistando títulos mundiais. O caminho foi pavimentado por Adriano Moraes, tricampeão do mundo em 1994, 2001 e 2006, e que hoje é diretor no Brasil da Professional Bull Riders (PBR). A liga de rodeio é considerada a maior do segmento.

Atualmente, outro brasileiro detém o título de melhor do planeta. É Cássio Dias Barbosa, mineiro de São Francisco de Sales, que venceu a prova em maio deste ano e faturou o prêmio de um milhão de dólares.

Disputa eletrizante

Álvaro Aguillar chegou à semifinal da competição neste domingo na liderança do campeonato, somando 351,25 pontos. Na vice-liderança estava Everton Natan Silva, de Viradouro (SP), com 350, 75 pontos.

A competição começou na quinta-feira (22), com 30 peões campeões em diferentes circuitos inscritos e os americanos Elijah Monnett, Jaxton Mortensen e Cody Nance, além de Aguillar.

Neste domingo, dez competidores foram classificados para a decisão. Eric Henrique Domingos, Mário de Negri, Winicius Santos Almeida e Hidelvan Silva Ribeiro caíram.

Gustavo Luiz Silva, Carlos André Oliveira e Riquelme Silva Santos pararam os oito segundos, mas não tinham mais chances de brigar pelo título.

A briga ficou para as duas últimas montarias, entre Brasil e México. Everton Natan Silva montou o touro Paralelo, da boiada Zeca da Juína, parou os oito segundos e marcou 86 pontos, aumentando a pressão sobre Aguillar.

O mexicano então subiu no touro Cobiçado, do pecuarista Tércio Miranda, mas não conseguiu concluir a prova e deixou escapar o título. Apesar da derrota, o caubói foi celebrado pelo público na arena.

Campeão, Silva não segurou as lágrimas e foi comemorado nas arquibancadas e pelos colegas de rodeio. Ele vai competir no milionário The American, no Texas, em abril do ano que vem, e ainda levou o prêmio de R$ 200 mil.

Cutiano

No rodeio em cavalos, o cutiano, o vencedor da modalidade foi Luis Henrique de Almeida, competidor de Piracicaba (SP).

Neste domingo, ele marcou 91,75 pontos na disputa com a égua Justiceira e ampliou o acumulado para 270,25 pontos.

Dez competidores do cutiano disputaram a final neste domingo na arena da Festa do Peão.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2024/07:56:31

