Chegada de Neymar pelo PSG é alvo de investigação na França

A investigação, realizada pela polícia francesa, busca investigar supostos “favores fiscais” concedidos ao PGS durante o processo de contratação do brasileiro Neymar, em 2017.

De acordo com a “AFP”, a busca teria sido feita na presença de dois juízes, quando investigadores fizeram buscas na Direção-Geral das Finanças Públicas (DGFIP).

Ainda conforme a agência de notícias, Gérald Darmanin, atual ministro do Interior e ministro das Contas Públicas à época, e o seu ex-chefe de gabinete, Jérôme Fournel, teriam ajudado o PSG a evitar o pagamento de impostos da transferência do brasileiro para o clube. Na época, Neymar teve sua foto na famosa Torre Eiffel, como boas-vindas.

Neymar foi a mais cara da história do futebol. O clube francês teve que desembolsar a incrível bagatela de 222 milhões de euros, equivalente a R$ 1,18 bilhão na cotação atual ao Barcelona.

A agência disse que o fisco poderia exigir entre 67 a 224 milhões de euros do PSG, já que não se tratava de uma taxa de transferência e sim de uma antecipação salarial do jogador para que ele pudesse pagar a multa salarial ao clube catalão.

Na época, o ministro Gérald Darmanin reagiu citando o benefício econômico que a ida do jogador geraria para o país.

“Fico muito feliz por jogadores de futebol virem para o nosso país e pagarem muitos impostos e obrigarem-nos a pagar muitos impostos. Se Neymar não tivesse vindo, nenhum imposto teria sido pago, nenhuma camisa com o seu nome teria sido vendida e não teria existido qualquer contribuição”, disse.

SAÍDA CONTURBADA

Neymar ficou seis anos no futebol francês até anunciar a saída, assim como do Barcelona, pela “porta dos fundos”, para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

PRINCIPAL OBJETIVO NÃO CONCRETIZADO

O salário astronômico do jogador no clube saudita gira em torno de 40,8 milhões de Libra esterlinas (GBP). Pelo PSG, o brasileiro 118 gols em 173 partidas, ganhando 13 troféus: 5 títulos do Campeonato Francês, 3 títulos da Copa da França, 3 títulos do Troféu dos Campeões e 2 títulos da Taça da Liga Francesa. O atleta, porém, não conseguiu conquistar o maior objetivo do clube: a Liga dos Campeões da Europa.

