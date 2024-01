WhatsApp terá 4 novas funções para usuários. Saiba quais são!

Nesta quarta-feira (17), o WhatsApp anunciou 4 novas funções para seus usuários visando aprimorar a comunicação nos canais de transmissão.

As redes sociais facilitaram a comunicação a partir de aplicativos de mensagens, mensagens diretas e outros meios de compartilhar informações. Um dos aplicativos mais populares do Brasil, o WhatsApp, segue fazendo atualizações importantes para seus usuários.

Nesta quarta-feira (17), o WhatsApp anunciou quatro novos recursos, visando aprimorar a experiência de comunicação nos canais de transmissão. A partir de agora, os administradores poderão compartilhar mensagens de voz, enquetes e status, proporcionando uma gama mais ampla de opções para interação.

Os administradores ganham uma nova ferramenta ao poderem compartilhar mensagens de voz diretamente em seus canais. Essa adição promete tornar as interações mais dinâmicas e facilitar a comunicação entre os membros.

Enquetes para Engajamento

A funcionalidade de enquetes agora está disponível nos canais, permitindo que os administradores criem pesquisas interativas para seus seguidores. Essa ferramenta visa promover a participação ativa dos usuários e proporcionar uma experiência mais envolvente.

Status Compartilhado nos Canais

Os usuários ganham a capacidade de compartilhar atualizações diretamente em seus status, destacando informações relevantes do canal. Basta pressionar a atualização desejada, selecionar “encaminhar” e, em seguida, escolher a opção “meu status”. Essa funcionalidade oferece uma maneira rápida e fácil de compartilhar conteúdo interessante com sua rede.

Múltiplos Administradores

Uma das mudanças mais significativas é a introdução da capacidade de ter até 16 administradores em um canal. Isso proporciona uma gestão mais eficiente das atualizações, permitindo que o proprietário do canal convide contatos ou seguidores para ajudar na administração. Os novos administradores terão permissão para gerenciar informações do canal, criar, editar e excluir atualizações, mas a exclusão do canal permanece exclusiva aos proprietários.

Fonte: DOL

