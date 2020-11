Chuva atinge capital e deixa ruas de alagadas na noite domingo

Chuva na noite de domingo causa transtornos em Belém

A água isolou os moradores, invadiu casa, igrejas e também foi barreira para passagem de carros. A chuva que atingiu a capital paraense na noite deste domingo (23) causou muitos pontos de alagamento e transtornos. A água isolou os moradores, invadiu casa, igrejas e também foi barreira para passagem de carros deixando o trânsito congestionado em vários pontos.

Teve morador que usou uma canoa para se locomover. Um vídeo feito por um morador mostra um homem navegando em uma canoa em uma rua de Icoaraci. Segundo os moradores o problema na terceira rua é constante e quando chove a situação tem piorado cada vez mais. Ainda segundo os moradores, a chuva da noite deste domingo invadiu as casas, moradores precisaram se arriscar para poder entrar nas residências. Teve carro que não conseguiu atravessar a rua e ficou preso no alagamento.

Em outro ponto da cidade mais ruas foram tomadas pela água. No Conjunto Benjamim Sodré poucos minutos de chuva foi o suficiente para encher as ruas do conjunto. Na avenida Duque de Caxias com a travessa Lomas Valentino, no bairro do Marco, o lixo flutuava sob a rua alagada. O transito ficou complicado no local.

No bairro do Curió-Utinga várias ruas ficaram debaixo d’água. A avenida João Paulo II ficou completamente alagada. Imagens mostram uma igreja na área que ficou alagada. Na avenida Pedro Miranda, o alagamento que já é crônico reapareceu e as ruas transbordaram.

Em nota a Secretaria de Saneamento (Sesan) informou que realiza regularmente a limpeza de todos os canais da cidade para combater os alagamentos e reduzir os impactos causados pela chuva na capital. A Sesan disse que vai enviar equipes para desobstruir bueiros e ajudar no escoamento da água nos pontos que estão alagados.

Por G1 PA — Belém

