Ciclistas farão homenagem para copiloto morto em acidente no Bengui

Cerca de 100 ciclistas realizarão uma homenagem ao copiloto Lucas Ernesto Santos e Santos, 24, vítima morta no acidente com o avião monomotor ocorrido no final da manhã de ontem, 13, no bairro do Bengui.

Lucas era integrante do grupo “Pedal da Mário Covas” e já participava de atividades de ciclismo há dois anos. Há pouco mais de um mês, ele começou a frequentar o “Pedal da Amizade”, coletivo de encontro de dez grupos de ciclismo da Região Metropolitana de Belém (RMB).

Para homenagear e despedir-se do jovem, integrantes desses grupos seguirão de bicicleta, em cortejo, do posto fiscal do Detran (antigo posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal), em Ananindeua, até o Cemitério Good Pax, localizado no KM 02 da Alça Viária, em Marituba, onde ele será sepultado. A concentração dos grupos está marcada para as 14h e a saída às 15h, seguindo o cortejo fúnebre, que sairá de Icoaraci.



Coordenador de um dos grupos de ciclismo que prestará a homenagem, Lauro Santos lamentou a morte do jovem ciclista e declarou que o ato “é uma forma de mostrar consideração a ele e à família dele”.

A ciclista Manuela Moreira, 38, também irá participar da homenagem e lembrou de Lucas como “uma pessoa muito querida, um jovem muito bom”. “Nesses encontros do “Pedal da Amizade”, todo mundo acaba se conhecendo e se tornando amigo. Nossos domingos eram sempre juntos e se formou um bom laço de amizade muito bom. Agora ele fará falta” lamentou.

Administradora do “Pedal da Mário Covas”, Laís Barros, ainda emocionada, definiu Lucas como “um menino tímido, alegre, com um sorriso que cativava todo mundo”.

“Nesse momento, a tristeza é grande e o sofrimento é maior ainda, mas hoje é um dia também de agradecer a Deus por ter nos permitido a conviver e a compartilhar momentos tão alegres perto desse jovem” disse Laís, acrescentando que “nós estaremos aqui sempre, lembrando dele e também pedindo para que ele encontre um caminho de luz e de paz no céu”.

“É com muito pesar que a gente infelizmente tem que dar esse adeus e também fazer essa última homenagem ao nosso grande amigo e parceiro de pedal. Um menino jovem que fazia questão de estar conosco todas as vezes que estava em Belém, fazia questão de confraternizar, comemorar” lamentou.

Por fim, a administradora agradeceu “a todos que sempre estiveram conosco, a todos do Pedal da Mário Covas e a todos os ciclistas”. “Vá em paz, Lucas. Descanse em Paz e que Deus te receba lá no céu com o mesmo sorriso que você sempre nos recebeu”.

O corpo do copiloto Lucas Ernesto Santos e Santos, de 24 anos, está sendo velado na Assembleia de Deus, no bairro da agulha, no distrito de Icoaraci. Na noite de ontem, o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Roman, celebrou uma

missa especial em intenção às vítimas do acidente. A celebração foi realizada pela Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, às 19h30, na Capela São José Operário, no bairro do Bengui.

