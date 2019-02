Acidente entre carreta e motocicletas deixa dois mortos na BR-316

Foto:(Acidente deixou duas vítimas (PRF)

Colisão foi no km-244 da rodovia federal, no município de Cachoeira do Piriá

Duas pessoas morreram em um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (14) na rodovia BR-316, no trecho que cruza o município de Cachoeira do Piriá.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi uma colisão frontal de uma carreta com duas motocicletas ao mesmo tempo, na altura do Km-244

As pessoas que estavam nas motocicletas tiveram morte praticamente instantânea. Fotos dos corpos mutilados pelo impacto circulam pelas redes sociais. Ainda segundo a PRF, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Fonte:O Liberal

