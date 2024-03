Cidades do Pará participam de megaoperação de regularização fundiária

(Foto: Reprodução/ Marcelo Seabra)- Acontece no Pará a maior operação de campo voltada à regularização fundiária da história, segundo o Instituto de Terras do Pará (Iterpa). Quatro cidades participam da ação que teve início na segunda, 4. São em torno de 70 servidores técnicos envolvidos.

As equipes informaram que devem promover os trabalhos de cadastro, vistoria agronômica e georreferenciamento em imóveis, localizados nas comunidades rurais dos de Viseu, Bragança, Igarapé-Miri e Igarapé-Açu.

O objetivo é que a força-tarefa promovida beneficie mais de mil famílias, em cada um dos quatro municípios, que há anos aguardam o tão esperado título de terra. As equipes irão trabalhar em campo com de forma tecnológica.

Permitirá atuações mais automatizadas nos processos executados nas vistorias agronômicas e também no georreferenciamento, viabilizando maior inovação na metodologia dos trabalhos e celeridade ao fluxo das atividades, de acordo com o instituto.

